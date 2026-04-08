ニデック本社＝京都市南区、2025年10月21日モーター大手ニデックの不正会計問題を巡り、弁護士らで構成する「第三者委員会報告書格付け委員会」は8日、調査した報告書について原因分析やガバナンス（企業統治）といった本質的な部分では「踏み込みが不足している」と指摘した。全体としては「中程度」と評価した。8人の委員がA〜Dと、不合格にあたるFの5段階で評価した。Dが2人、Cが5人、Bが1人だった。Aはいなかった。会計