色とりどりのかわいらしいパンがおしゃれに陳列された東京・お茶の水のパン屋さん「dacōお茶の水」。こんがりと焼き目をつけた“食事系パン”から、クリームやフルーツを使った“スイーツ系パン”まで、約50種類を毎日、店で焼き上げています。その人気にはわけがありました。パンがあえて小ぶりな“ミニサイズ”で統一されているのです。dacōエリアマネージャー・贄田真子さん：女性や子ども連れの家族でもたくさん色ん