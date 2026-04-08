きょうの県内は青空が広がりました。青空を背景に、サクラ並木を撮影しました。ドローンで撮影した、サクラと立山連峰の競演もご覧ください。 富山市塩の千本桜です。神通川右岸の堤防沿いに、およそ1キロにわたってサクラの並木が続きます。対岸の八尾側にある「神通川さくら堤」と合わせると、その数はおよそ1000本。まさに千本桜の名にふさわしい、サクラの名所です。堤防に咲く黄色い花は、スイセンですね。サクラ