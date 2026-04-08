◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年4月8日甲子園）池山新監督のヤクルトが今季10試合目でついに今季初犠打を記録した。1点を追う5回に増田、赤羽の連打で無死一、二塁。ここで8番・伊藤が1ボールからの2球目を投手の前に転がす投犠打で走者を進めた。ここで池山監督は投手の松本健の代打で北村を打席に送ったが、空振り三振。続く長岡も二ゴロに倒れて得点は奪えなかった。ヤクルトは試合前の時点でセ、パ12球団で