消費税の減税などを超党派で話し合う「社会保障国民会議」の実務者による会合で、レジのシステムメーカーなどから“食料品の消費税をゼロにするにはシステムの改修に1年程度が必要”との意見が出ました。「国民会議」のもとに設けられた実務者会議はきょう、食料品の消費税ゼロ実現に向けた課題を洗い出すため、レジのシステムメーカーなどからヒアリングを行いました。出席した自民党の小野寺税調会長によりますと、“システム改