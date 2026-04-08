【台北＝園田将嗣、北京＝東慶一郎】中国を訪問中の台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は８日、江蘇省南京にある国民党創設者・孫文の墓（中山陵）を参拝した。孫文は１９１１年の辛亥革命の指導者として中国共産党からも高く評価されている。国民党によると、鄭氏は参拝後、中台が「和解と団結を促進し、地域の繁栄と平和を築くために尽力すべきだ」と訴え、中国側に台湾海峡の平和と安定を呼びかけた。