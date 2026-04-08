花見客でにぎわう福岡市の公園で桜の木が突然倒れ、現場は一時騒然としました。管理事務所などによりますと8日午後2時前、福岡市中央区の舞鶴公園で、高さ15メートルほどの桜の木が突然倒れました。福岡市の桜の名所として知られる舞鶴公園では、8日まで「福岡城さくらまつり」が開催されていて、多くの花見客でにぎわい、現場は一時騒然としました。この倒木によるけが人はいませんでした。目撃者は「怖いです。バチバチバチみた