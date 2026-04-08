【「ウルトラモンスターズコレクション」文房具セット】 4月20日発売予定 【拡大画像へ】 木野瀬印刷は、「ウルトラモンスターズコレクション」より、ウルトラマン60周年を記念した文房具セットを4月20日に発売する。 今回発売される文房具セットでは、ぽち袋・クリアファイル・ノート・ブロックメモ・一筆メモ・付箋の全6アイテムを展開、人気怪獣たちをモチーフに