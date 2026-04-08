NBA以外で唯一公式に認可されたドラフト前キャンプ「アディダスユーロキャンプ」への切符をかけた特別合宿が、今年も東京で幕を開けた。2026年4月4日・5日の2日間、トヨタアリーナ東京をメインに「ADIDAS NATIONS TOKYO U19 SPECIAL CAMP 2026」が開催された。アルバルク東京とSpace Ball Magのサポートのもと、国内外から厳選されたU19世代が顔をそろえ、世界への扉をかけた濃密な時間を共にした。 ◆■「