サカナクションの山口一郎が4月6日、都内でShokz Japanの新製品『OpenFit Pro』の発表会にブランドアンバサダーとして参加。同社CMOの富田健人氏とのトークセッションに登壇した。 （関連：【画像】Shokz新製品発表会に登壇したサカナクションの山口一郎） 冒頭、富田氏はShokzが2025年の家電情報サイト「BCNランキング」のイヤホン部門で「左右分離クリップ型」と「骨伝導型」両カテゴリの販売台数1位を報告、