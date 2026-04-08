女性アイドルグループ『SCRAMBLE SMILE(通称:スクスマ)』の吉田恵芽(よしだえめ)さんが7日にX(@eme_yoshida)を更新し、自身の名前の由来が浦和レッズの伝説的ストライカーであることを明かした。以前から浦和サポーターを公言していた吉田さんは同日、「渋谷から夢を掴む冒険に旅立とう!『SUPER SMILE SHOWTIME』」をコンセプトに掲げたスクスマへの加入を報告。意気込みなどを記す中で「あ、あと! お名前を気になってくださっ