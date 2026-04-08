3月に亡くなった被爆者の森重昭さんの「お別れ会」が4月24日に開かれることになりました。森さんは被爆米兵の調査で知られ、2016年には、広島を訪れたアメリカのオバマ元大統領と対面しました。お別れ会は広島市中区の国際会議場で4月24日午後1時から開かれます。【2026年4月8日 放送】