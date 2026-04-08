工事の入札を巡り、設計金額を業者に漏らしたとして、略式起訴されていた60歳の県職員に鹿児島簡易裁判所が罰金80万円の略式命令を出していたことが分かりました。官製談合防止法違反の罪で罰金80万円の略式命令を受けたのは県北薩地域振興局の建設部に勤務していた60歳の職員です。起訴状によりますと職員は2021年、振興局が発注した工事を特定の業者に落札させるため、設計金額を電話で漏らしたとされています。その後、業