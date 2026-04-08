自転車の「青切符」制度が始まってから7日までの1週間に、県警は少なくとも3つの違反で青切符を交付しました。「青切符」制度は16歳以上を対象に、113の自転車の交通違反に対して反則金を科すものです。県警によると、7日までに信号無視と一時不停止、スマートフォンを操作しながら運転する「ながらスマホ」の少なくとも3つの違反で切符を交付したということです。■自転車の利用者「そういうふうになったので気を付けていか