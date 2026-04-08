8日発表された県内のレギュラーガソリンの平均価格は176.7円と3週連続で値下がりしました。8日発表された県内のレギュラーガソリンの1リットルあたりの平均小売価格は176.7円。先週より3.1円下がり、3週連続の値下がりとなりました。全国平均は167.4円で、鹿児島は全国で2番目の高値となっています。中東情勢の緊迫化によるガソリン価格の上昇を抑えるため、政府は3月19日から元売り各社に補助金を支給してい