11歳の安達結希さんが行方不明になってから、8日で16日です。安達さんが通っている小学校では始業式が行われましたが、保護者には不安の声が広がっています。8日朝、子供たちの元気な声が響いたのは、京都府にある南丹市立園部小学校です。8日、始業式が行われ、大勢の児童が登校する中、本来出席するはずの安達結希さんの姿はありませんでした。通学路には、防犯のための見守りの人や警察の姿もあり、厳重な態勢で子供たちの登校