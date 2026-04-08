京都・南丹市で3月23日から行方不明となっている11歳の安達結希さんの捜索が続く中、通っていた小学校で始業式が行われた。警察や地域が警戒を強める一方、進展のない状況に保護者や子どもたちの不安が広がっている。安達結希さんが通う小学校で始業式8日朝、「おはようございます」と、子どもたちの元気な声が響いたのは、京都府にある南丹市立園部小学校。この日は始業式が行われ、大勢の児童が登校する中、本来出席するはずだっ