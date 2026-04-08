高市総理が導入を目指す「給付付き税額控除」をめぐり、国民会議の有識者会議のメンバーである翁百合氏は、生活保護の対象ではない低中所得者への支援が重要だと指摘しました。国民会議の有識者会議のメンバーの一人で、「給付付き税額控除」の制度設計などを議論する日本総研の翁百合氏は8日、日本記者クラブで会見を行いました。この中で、翁氏は世帯年収ごとに税金や社会保険料の負担率を分析した『翁カーブ』と呼ばれるグラフ