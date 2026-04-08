物価高の中、皆さんがどんな「お昼ご飯」を食べているのか？予算は？そして、お得なランチも取材してきました。【写真で見る】かっぱ寿司あのメニューが90円!?いくら払える？平日のランチ代が上昇か井上貴博キャスター:物価高が続いている中で、出費を抑えられるところは少しでも抑えたいというのが、共通の認識かと思います。働く人の平日のランチを調べたデータがあります。2020年と比較しても、5年間で物価が上がり、ランチ