捜査員に囲まれ、車から降りる男。死体遺棄の疑いで逮捕された、無職の甲斐貴博容疑者（35）です。2週間ほど前、長野県の山の中に女性の遺体を捨てた疑いが持たれています。甲斐容疑者が住んでいたのは、現場から約650km離れた宮崎・延岡市でした。警察によりますと3月27日、親族が甲斐容疑者と母親の行方不明届を提出。そして、4月5日に宮崎県警が甲斐容疑者を発見。その際、「長野県内に女性の遺体を遺棄した」と話したのです。