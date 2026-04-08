全国で初めてAIを使って作詞作曲した「校歌」が、三重県桑名市の小中一貫校でお披露目されました。 【写真を見る】AIで校歌を作詞作曲！ 地域住民から集めたキーワードをもとに… 小室哲哉さんからのアドバイスも 三重･桑名市の多度学園 ♪「かがやく笑顔 多度学園」 三重県桑名市にできたばかりの小中一貫校「多度学園」。8日、約700人の子どもたちが披露した「校歌」は、作詞作曲にAI（人工知能）が使われていま