7日、ブダペストでのオルバン首相（左）の選挙集会に登場した米国のバンス副大統領/Janos Kummer/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領が7日、「一つの文明を滅亡に追い込むべきかどうか」熟慮を重ねていた一方で、バンス副大統領はトランプ政権の多忙な戦時体制の合間を縫い、ハンガリーを訪問していた。理由は他でもない。ハンガリーで長年首相を務め、MAGA（米国を再び偉大に）運動の支持者たちからすこぶる人気の高いビク