小泉進次郎防衛相は8日、韓国の安圭伯国防相と約35分間テレビ会談し、中東情勢を巡り連携を確認した。北朝鮮のミサイル発射を含む地域情勢に関しても意見交換し、日米韓の協力継続でも一致した。小泉氏は、中東情勢の悪化を受け、韓国軍輸送機で邦人が退避したことに謝意を伝達。中東地域の平和と安定は日韓両国にとって重要だとし、連携して対応したいと述べた。