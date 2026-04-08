ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日の15時から12日の22時まで、30時間にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生配信。この中で『今日、好きになりました。（以下、今日好き）』シリーズの特別企画として「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が展開される。【映像】3人がダンスを練習する様子榎田一王（いおう）、西小路侑汰（ゆうた）、酒井理央（りお）は即席ユニット「RISING・ZERO」として参加す