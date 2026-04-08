7日からクマが相次いで目撃された福島県郡山市。8日午後、市は緊急銃猟を行い、クマを駆除しました。8日午前8時ごろ、車の中から撮影された映像。車が走行するそばにいたのは黒く大きな生き物、クマです。巨体を揺らしながら、住宅の方へ走っていきました。現場は福島県郡山市です。7日からクマが相次いで目撃され、市などが対応にあたってきました。その後、クマは郡山ジャンクション付近の斜面にいるのが確認され、高速道路を一