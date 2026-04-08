4月6日、フリーアナウンサーの青木裕子がInstagramのストーリーズを更新し、長男の中学校の入学式に出席したことを報告した。入学式コーデを披露したが、その服装がSNSをざわつかせている。青木は《長男中学校入学式でした》とつづり、息子とのツーショット写真を投稿した。「ストーリーズには、《「目立たないでほしい」と長男は暗い色のスーツ推しなので、卒業式と同じジャケットスタイルで靴や首元に色を入れて少し華やかさ