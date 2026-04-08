三重県桑名市に出来た小中一貫校『多度学園』が、4月8日からスタートしました。この学園の校歌は、児童が生成AIを駆使して自ら作り上げていて、音楽プロデューサーの小室哲哉さんが選定に関わりました。小室さんが「圧倒的にこれだ」と太鼓判を押した一曲が、新しい学び舎に響き渡りました。 ■児童らが自ら…生成AIを使った校歌は“全国初” 子供達の元気な声とともに新たな歴史がスタート