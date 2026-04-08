EXILE AKIRAが、デビュー20周年の節目である6⽉6⽇に発売する⾃⾝初のソロ名義となる4曲入りデジタル EP『URBAN SAVAGE』に、タイのラッパー・F.HEROが参加することを明らかにした。EXILE AKIRAとF.HEROは、それぞれの音楽活動の延長だけでなく、親交のあるという。そんな今作は、タイトル「Thrill Drive」を体現するスピード感溢れるサウンドと共にAKIRAならではのストリートなルーツが存分に感じられる