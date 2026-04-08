STARGLOWが、自己最高位となるオリコン週間デジタルシングルランキング1位、Billboard JAPAN Hot 100 2位を獲得した2ndシングル「USOTSUKI」のMVビハインド映像を公開した。「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソングだという。今回公開された映像も含め、ASUPI (RHT.)によるエモーショナルな表現と爽快感を兼ね備えた振付に注目してほしい。https