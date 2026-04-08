HALLEYが6月19日、東京・SHIBUYA TOKIO TOKYOにて新体制初となるワンマンライブ＜ONE-MAN SHOW “Live with Love”＞を開催することが発表となった。今年3月リリースのデジタルシングル「Melodies」は、新体制初のシングルであり、自身屈指のエモーショナルなバラードとしてライブでもすでに人気だ。本公演では、新たなフェーズへと進んだHALLEYの現在地を体感できる。HALLEYは4月12日に開催される都市型サーキットフェス＜SYNCHRO