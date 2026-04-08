フェミニスト活動団体「FEMEN」を創設した、情熱と芸術を武器に、裸で世界へ抗い生涯を闘いに捧げたオクサナ・シャチコの壮絶な半生を描く物語『OXANA／裸の革命家・オクサナ』が、5月22日より全国公開される。【動画】『OXANA／裸の革命家・オクサナ』予告映像が公開アーティストであり活動家でもあるオクサナは、トップレスによる抗議で知られるフェミニスト団体「FEMEN」の共同創設者。2008年、ハンナ・フツォル、アレクサ