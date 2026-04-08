超特急が、2026年5月2日〜5月24日までラフォーレミュージアム原宿にて“超特急 presents『超！トンチキランド』”を開演することを発表した。面白さとカッコよさを兼ね備えたスタイルで、アイドル界の変化球“トンチキソング”を結成当初から15年間やり続けてきた彼ら。全力で楽しませるパフォーマンススタイルは、まるでテーマパークのようだ、とも称されていたという。そんな彼らの真骨頂“トンチキ”が遂にテーマパークとなって