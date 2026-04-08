お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が８日、都内で行われた映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督、１７日公開）の特別試写イベントに登場。自身の結婚観について語った。中年夫婦の結婚生活の行き詰まりを描いた同作にちなみ、結婚願望があるかを聞かれると「めちゃめちゃあります」と即答。「この年齢になって同期とかを見たら、ほとんど結婚してる。２０代は（遊ぶ）相手がたくさんいましたけど、そういう