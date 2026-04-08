タレントでモデル・紗栄子が８日に自身のＳＮＳを更新。ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のライブへ参戦したことを明かした。インスタグラムに「そして日曜日は ＠ｎａｓｕｆａｒｍｖｉｌｌａｇｅ のカッサンドロの２４歳のお誕生日のお祝いをして、夜は ＠ｏｎｅｏｋｒｏｃｋｏｆｆｉｃｉａｌ のライブへ」とつづり、写真とともにライブ参戦を報告。「同じ高校に通っていたこともあり、かれこれ２３年くらい彼らの軌