◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１着馬にはヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月８日、栗東トレセン弾むような走りが戻ってきた。第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（１１日、阪神）で復活を狙うカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は坂路を単走。余力十分にゆったりとした身のこなしで軽快に駆け上がる。最後まで楽な手応えのままで５３秒８―１２秒５