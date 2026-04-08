玉の輿で優雅に暮らす義姉の度重なるマウントに疲弊した女性。対抗せず受け流す選択が思わぬ変化を招く！？人間関係の距離感と価値観の守り方に気づく一幕に──。今回は、筆者の知人から聞いた義家族との関係におけるスカッとするエピソードをご紹介します。 玉の輿 義姉は玉の輿に乗ることをずっと夢見て3年間婚活していました。 その様子を応援していた夫と私でしたが、ついに年収4桁の年上男性と結婚した義