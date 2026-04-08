◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、栗東トレセン多くの時間を共にしているからこそ、息はピッタリだった。ナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）は栗東のＤＰコースをキャンターで周回したあと、坂路でタイセイディアマン（４歳２勝クラス）を４馬身ほど追いかけ、馬なりのまま１馬身先着した。５４秒９―１２秒２と全体時計こそ平凡だが