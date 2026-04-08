hitomiと、Nikoん。世代もスタイルも音楽性も異なる2組がタッグを組んだ、異色のツーマンツアー＜hitomiとNikoん／LIVE TOUR 2026＞のファイナル公演が、3月18日に東京・新代田 LIVE HOUSE FEVERで行われた。このツアーは、4月1日から放送されるドラマ『鬼女の棲む家』の主題歌としてhitomiが歌う新曲「Tokey-Dokey」を、Nikoんが楽曲提供したことがきっかけとして開催された。ツアーに先んじて配信されたインスタライブでは、hito