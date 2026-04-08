１日、アルビレックス新潟が「スマイルプロジェクト」として新潟県内の小中学校、特別支援学校にトップチーム選手の直筆メッセージを届けたことを報告した。「未来ある子どもたちに『夢を与えられるひとづくり』に貢献します」というコンセプトをもとに、ホームタウン活動として取り組まれている当プロジェクト。２００９年から始まり１８回目となる今年は、全６９５校に祝福のコメントが寄せられている。地域の笑顔活性化を