タレントでガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO(31)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。サッカー欧州CLのレアル・マドリードVSバイエルン・ミュンヘン戦を現地観戦したことを報告した。 【写真】青空の下、「白い巨人」ユニでさっそうと出陣 まずは「いくぞベルナベウ」とつづり、レアルファンを公言しているSHONOらしく、MFカマビンガの白ユニホームを着て意気揚々とスーツケ