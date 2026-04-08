スポルティングの守田英正がアーセナルで躍動ポルトガル1部スポルティングのMF守田英正は現地時間4月7日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦のアーセナル戦に先発フル出場した。チームは0-1で敗れたなか、ルイ・ボルジェス監督は試合後に守田について「素晴らしいプレー、落ち着きを与えてくれた」と称えた。ポルトガル紙「A Bola」が報じた。両者一歩も譲らずスコアレスで進行していたゲームは、終了間際に動いた