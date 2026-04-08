閉山中の富士山でまた滑落事故です。おととい6日、富士山で外国人登山者が滑落して救助されましたが、その際に「日本人男性も滑落したのを見た」と話したことから、8日も救助活動が行われました。なぜ、閉山中の富士山で危険な登山が続くのでしょうか？そして、その救助費用は誰が負担すべきなのでしょうか？これは3月9日、静岡県警が山岳救助に向かう映像。真っ暗な中、雪が積もった足元をライトで照らしながら一歩一歩進んでいき