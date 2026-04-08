平日は社会人、休日は島の探求者。心に残り続ける一編を！『しゃちてんproject』をご紹介します。平日は社会人、休日は島の探求者。心に残り続ける一編を！『しゃちてんproject』今週のピックアップ『#1 田植えをして米作り、０から作る最強の海鮮丼【淡路島】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします社畜天狗さん：「YouTubeで動画投稿活動をしております『社畜天狗』と申します。淡路島出身で、15年ほど前からYouTubeを始めま