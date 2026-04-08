自民党と日本維新の会は8日、国会内で北陸新幹線の延伸ルートを協議する委員会を開き、滋賀県の三日月知事から意見聴取した。三日月氏は、「早期着工・早期開業の可能性が最も高い」として「小浜・京都ルート」を支持する意向を伝えるとともに、滋賀県内を通る「米原ルート」と「湖西ルート」について、県に多額の財政負担が生じることや、具体的なルートや整備内容が明確でないことなどから「求めるものでもなく、望むものでもな