◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神のイーストン・ルーカス投手（29）が4回に来日初犠打を記録した。4回1死一塁で迎えた第2打席。ヤクルト・松本の投じた2球目の直球を一塁前へきっちりと転がし、一塁走者を二塁に進めた。ルーカス自身も広いストライドで全力疾走。間一髪アウトというタイミングの“ナイスバント”だった。記念すべき来日初犠打。ベンチに戻ると爽やかな笑顔を浮かべて汗をぬぐっ