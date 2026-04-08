元ウェザーニュースキャスターの内田侑希（30）が8日、自身のXを更新。出産を報告した。【写真】ちっちゃい手！出産を報告した元ウェザーニュースキャスター・内田侑希の投稿内田は「このたび無事に出産し、我が家に頼もしいルーキーが加わりました いつか一緒に球場で応援できる日を楽しみに、日々の育成に励んでいきます」と報告。「今後は様子を見ながら、復帰していく予定です」と伝えた。続けて「引き続き温かく見守っ