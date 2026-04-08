ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第8戦「スカパー！・JLC杯」が9日に開幕する。今節からエンジンが新しくなり、同時に環境に配慮した「エタノール30％配合ガソリン（E30ガソリン）」が導入される。7日現在の今期勝率が6.83で、初A1昇級を確実にしている滋賀支部の131期生・広瀬凜（23）。前検日は「めっちゃ伸びてて、班では2つ違っていた」一方で「自分はぺラを叩いたし、他が叩いていなかったのでは。だから、明日（