巨大クレーン2台につり上げられる車両。長さは25メートルほど、重さは約30トン。10年前の熊本地震で脱線し運行できなくなった、JR九州の新幹線「つばめ」です。全線開業15周年に合わせて約半年かけて修繕。線路を走る代わりに台船に載せられて、九州を縦断する“感謝の船旅”に出ていました。3日には鹿児島市の埠頭（ふとう）に停泊。ここではめったに見られない光景が。桜島と新幹線のコラボレーションです。見に来た人は「新幹線