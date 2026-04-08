ベッセルホテル苅田北九州空港は、2025年11月から順次進めてた客室の改装を3月30日に完了した。エキストラトリプル、ツイン、エキストラツイン、シングルなど全128室の内装を更新し、新たにフォースルームを設けた。ベッドは全室シモンズ製に統一し、カーペットを張り替え、靴を脱いで過ごせるスタイルとした。18歳以下の添い寝は無料で、ベビーベッドなどの貸出品、子ども用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品も無料