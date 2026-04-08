散りゆく姿も、散った花びらも美しいといわれるサクラ。 大村市の旧円融寺庭園では、満開を過ぎたソメイヨシノの花びらが舞い落ちて、池を埋め尽くす「花筏(はないかだ)」の風景が楽しめます。 ※詳しくは動画をご覧ください